Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 24 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Trabajadores Activos y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán a las 10:00 horas del Centro Médico Nacional ‘Siglo XXI’, en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo.

En Magdalena Contreras a las 11:00 horas, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

Locos por las Motos Ciudad de México rodarán en Iztapalapa y Cuauhtémoc a las 21:00 horas del Parque Temático “Iztapasauria” en Calle 711, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa; a las 21:30 horas de Monumento a Cabeza de Juárez, en avenida Guelatao, colonia Cabeza de Juárez III, alcaldía Iztapalapa; a las 22:00 horas de Gasolinera en Calzada de la Viga 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc a un destino por definir.

En Iztapalapa a las 20:15 horas, ciclistas rodarán de Calzada Ermita Iztapalapa, Barrio San Lucas con destino a Castillo Irlandés, en Encinos 144, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ