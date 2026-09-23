Un grupo de trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) saldrá a protestar este miércoles en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los Petroleros Unidos por México realizarán el Mitin “¡No somos jubilados de segunda!”, para exigir:

El ajuste inflacionario a salarios y pensiones del personal de confianza, activo y jubilado.

La aplicación de los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026 y recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que permita solventar los aumentos pendientes para activos y pensionados de confianza, incluido el ajuste homologado a partir de agosto de ese año.

Mejora en los servicios médicos, reconocimiento al trabajo técnico, salarios dignos e igualdad y respeto a sus derechos.

Toma en consideración que, además, se esperan 9 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Hora y lugar de la protesta

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Petroleros Unidos por México se concentrarán a las 7:30 horas en la Torre Ejecutiva Pemex, Puerta 20, en Bahía de San Hipólito número 20, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones, entre ellas la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Asimismo, no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Con información de N+

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