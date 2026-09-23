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¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de Jubilados de Pemex? Habrá Manifestación de Petroleros en CDMX

Los inconformes exigen un ajuste inflacionario a salarios y pensiones del personal de confianza, activo y en retiro

Protesta de jubilados de PemexProtesta de jubilados de Pemex en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Jubilados de Pemex protestarán este miércoles exigiendo ajuste inflacionario a salarios y pensiones. Conoce los detalles de esta manifestación que podría afectar vialidades.

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