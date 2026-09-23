Accidentes

¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito, Incidentes y Afectaciones

Autoridades reportan percances ocurridos este miércoles en la vialidad que conecta al centro del país

Efectivos de la Guardia Nacional abanderan una volcadura en el km 194 de la México-QuerétaroEfectivos de la Guardia Nacional abanderan una volcadura en el km 194 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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