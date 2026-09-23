¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito, Incidentes y Afectaciones
Autoridades reportan percances ocurridos este miércoles en la vialidad que conecta al centro del país
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Autoridades reportan percances ocurridos este miércoles en la vialidad que conecta al centro del país
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Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista, una de las más importantes que conectan con la capital del país.
Y es que con sus casi 84 mil autos al día en promedio, la México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas del país y donde más accidentes ocurren en su trazo de casi 200 kilómetros.
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
En las primeras horas de este miércoles, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) reportaron los siguientes problemas viales a lo largo de esta autopista:
A las 11:06, reducción de carriles del km 140 al 141, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.
A las 9:48 horas, reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.
A las 6:36 horas, se restableció la circulación en el kilómetro 123, dirección CDMX, luego de un accidente que ya fue atendido.
A las 5:14 horas, en el km 123, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de un accidente provocado por alcance.
Con información de N+
ICM