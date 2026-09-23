Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista, una de las más importantes que conectan con la capital del país.

Y es que con sus casi 84 mil autos al día en promedio, la México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas del país y donde más accidentes ocurren en su trazo de casi 200 kilómetros.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).