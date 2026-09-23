Toma en cuenta que se tiene prevista una concentración de trabajadores y extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que podría generar complicaciones para la circulación desde la mañana de este miércoles.

El grupo, identificado como Petroleros Unidos por México, prevé realizar un mitin denominado "¡No somos jubilados de segunda!", con una participación estimada de alrededor de 250 personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Petroleros Protestan en CDMX: Zona con Afectaciones Viales

¿Dónde será la protesta de extrabajadores de Pemex?

La concentración se realizará en la Puerta 20 de la Torre Ejecutiva de Pemex, en Bahía de San Hipólito número 20, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 8:40 horas, comenzaron a concentrarse, por lo que hay afectaciones viales.

Para evitar posibles afectaciones por la concentración, puedes considerar como rutas alternas el Circuito Interior, Marina Nacional, Ejército Nacional y Paseo de la Reforma.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran la actualización de salarios y pensiones del personal de confianza, tanto activo como jubilado.

También solicitan que se apliquen los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026, además de que se contemplen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para atender aumentos pendientes.

Los manifestantes también plantean un ajuste homologado para el personal de confianza, así como mejoras en los servicios médicos, reconocimiento a las labores técnicas, salarios dignos y respeto a sus derechos laborales.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros está contemplada entre las organizaciones que respaldan la movilización, aunque existe la posibilidad de que otros grupos de trabajadores petroleros se incorporen.

FBPT