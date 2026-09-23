Movilidad

No Pases por Esta Zona: Así Evitas Bloqueo de Extrabajadores de Pemex en CDMX

Un grupo de petroleros realizará una protesta desde la mañana de este miércoles, por lo que podrían generarse afectaciones viales

Extrabajadores de PemexExtrabajadores de Pemex en protesta. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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