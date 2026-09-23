Movilidad

¿Hay Cierre de Carreteras Hoy 23 de Septiembre? Reporte de Tráfico por Accidentes y Bloqueos

Accidentes provocan afectaciones en la México-Querétaro y Tehuacán-Oaxaca

Reporte de Carreteras en México por Accidentes y BloqueosCarretera Xalapa, Veracruz. Foto: Cuartoscuro

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Accidentes afectan la México-Querétaro y Tehuacán-Oaxaca. Reducción de carriles y cierres en varios puntos.

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