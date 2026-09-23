La circulación en carreteras de México registra afectaciones este miércoles por distintos accidentes. Estos son los puntos donde se reportan cierres y reducción de carriles.

Aproximadamente a las 5:14 a.m., en el kilómetro 123 de la carretera México-Querétaro, con dirección a la CDMX, hay reducción de carriles por la atención de un choque por alcance.

En la Tehuacán-Oaxaca, sobre el kilómetro 92, permanece cerrada la circulación en ambos sentidos debido a las maniobras para retirar una unidad siniestrada.

A las 6:30 a.m., CAPUFE informó que la Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza permanece cerrada en el kilómetro 172, con dirección a Ciudad Mendoza, debido a la atención de un incidente. Elementos de la Guardia Nacional ya realizan labores en la zona.

A las 7:37 horas, se reportó una reducción de carriles en el kilómetro 139 de la Autopista Isla-Acayucan, con dirección a Acayucan, debido a la atención de un accidente en el que está involucrado un tractocamión siniestrado.

CAPUFE informó a las 9:43 a.m., que en el kilómetro 45, con dirección a Querétaro, se registra reducción de carriles debido a la atención de un accidente por salida del camino de un automóvil.

En la Autopista Champotón-Campeche se realizan obras y labores de mantenimiento entre los kilómetros 183 y 184, con dirección a Campeche.