Septiembre 2026. La comunidad del CCH Sur conmemoró el martes 22 de septiembre a Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, quien falleció por heridas de arma blanca en un ataque perpetrado por otro estudiante, Lex Ashton ‘N’, además, un trabajador también resultó lesionado.

El caso fue decisivo para abordar el tema de la salud mental. Los estudiantes dicen que han tomado diferentes medidas de cuidado en el plantel y en medios sociales, donde sigue difundiéndose contenido relacionado con la ideología ‘Incel’.

El plantel ha reforzado de manera integral los controles de acceso y las medidas de atención psicológica.

En tanto, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para reforzar desde casa las medidas de prevención.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. A Un Año del Ataque en el CCH, Comunidad Estudiantil Recuerda a Jesús Israel

Septiembre 22, 2025. Lex Ashton ‘N’, de 19 años, atacó con un cuchillo a su compañero Jesús Israel, de 16, en el estacionamiento de maestros del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Jesús Israel fue herido por el joven que llegó encapuchado, mientras estaba en una banqueta junto a su novia.

Un trabajador administrativo, de 65 años, quiso contener a Lex Ashton, pero fue lesionado.

El atacante trató de huir, subió a un edificio desde donde se lanzó, por lo que resultó con fracturas y fue llevado al hospital, posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades.

Septiembre 26, 2025. Lex Ashton ‘N’ fue sometido a cirugía, por un coágulo en la cabeza.

Septiembre 29, 2025. Los estudiantes del CCH Sur realizaron un mural para homenajear a Jesús Israel.

Octubre 6, 2025. La UNAM informó que concluyó la mesa de diálogo con autoridades y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, sobre la seguridad y las medidas a tomar para ello.

Se gira orden de aprehensión contra Lex Ashton.

Octubre 10, 2025. Cumplimentan la orden de aprehensión.

Octubre 16, 2025. Un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton ‘N’ por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Septiembre 2026. El presunto responsable, que ahora tiene 20 años de edad, continúa en prisión preventiva.

En próximos días su defensa pedirá cambio de medida cautelar para poder tratar distintos padecimientos.

Con información de Dafne Mora y Carlos Moreno.

LECQ