Seguridad

A Un Año del Ataque en el CCH Sur: Cronología del Caso Lex Ashton

La agresión dentro del plantel de la UNAM dejó como saldo un alumno asesinado y un trabajador lesionado

Exterior del CCH Sur.Alumnos del CCH Sur realizaron una protesta en memoria del alumno asesinado Jesús Israel Hernández. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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