Nacionalista Británico Perfora Bote Inflable de Migrantes y lo Transmite en Línea
Daniel Thomas arremetió contra una balsa y gritó contra un grupo de migrantes que estaban siendo asistidos por un grupo de voluntarios
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Daniel Thomas arremetió contra una balsa y gritó contra un grupo de migrantes que estaban siendo asistidos por un grupo de voluntarios
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El ultraderechista británico Danny Tommo, como es conocido en el ciberespacio, no dudó en acercarse hasta una lancha inflable y picar varias veces con la intención de que esta quedara inutilizable.
El bote había sido usado por migrantes que llegaron desde costas francesas al Reino Unido. Antes de la agresión, las personas en tránsito fueron ayudadas por voluntarios.
En el interior ya no se encontraban los presuntos migrantes, pero sí algunas pertenencias. En la nave estaba un voluntario de una organización de rescate, quien tuvo tiempo de ser asistido por otros colegas.
"Esto no es Francia, esto es Inglaterra. ¡Salgan del bote! Aún están a tiempo", gritó Tommo desde la lancha que lo transportaba.
El sujeto colgó en su canal de YouTube el video, que forma parte de una serie de grabaciones en las que muestra su descontento por la llegada de migrantes a su país.
En esta tarea no está solo. Sus aliados se suelen dar cita en puertos donde sospechan que se espera la llegada de botes neumáticos con migrantes y tratan de impedir o dificultar su desembarco.
La pasada noche, por ejemplo, se concentraron en el puerto de Gosport, al que tenía previsto llegar un bote con 51 personas, pero ante el clima creado, los migrantes optaron por desviar su trayecto y desembarcar en Dover, lo que alargó su viaje hasta 33 horas, según relató la BBC.
El barco ya había sido detectado el lunes por la tarde en las costas francesas de Normandía y conminado a regresar a tierra, pero sus ocupantes se negaron y mostraron su determinación a llegar a territorio inglés, según la versión de los guardacostas franceses que recoge la BBC.
ICM