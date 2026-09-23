Migración

Nacionalista Británico Perfora Bote Inflable de Migrantes y lo Transmite en Línea

Daniel Thomas arremetió contra una balsa y gritó contra un grupo de migrantes que estaban siendo asistidos por un grupo de voluntarios

Daniel Thomas ha lanzado redadas para detener o dificultar la llegada de migrantes a Reino UnidoDaniel Thomas ha lanzado redadas para detener o dificultar la llegada de migrantes a Reino Unido. Foto: YouTube | Danny Tommo

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