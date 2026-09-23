El ultraderechista británico Danny Tommo, como es conocido en el ciberespacio, no dudó en acercarse hasta una lancha inflable y picar varias veces con la intención de que esta quedara inutilizable.

El bote había sido usado por migrantes que llegaron desde costas francesas al Reino Unido. Antes de la agresión, las personas en tránsito fueron ayudadas por voluntarios.

En el interior ya no se encontraban los presuntos migrantes, pero sí algunas pertenencias. En la nave estaba un voluntario de una organización de rescate, quien tuvo tiempo de ser asistido por otros colegas.

"Esto no es Francia, esto es Inglaterra. ¡Salgan del bote! Aún están a tiempo", gritó Tommo desde la lancha que lo transportaba.