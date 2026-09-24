Educación

UdeG Implementa Programa para Desalentar el Uso de Celulares

Desde agosto pasado, en la Universidad de Guadalajara hay un programa piloto para desincentivar el uso de celulares entre alumnos de preparatoria y fomentar la interacción personal

Alumnos dejan su celular en una caja.Foto: N+

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