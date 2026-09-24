Durante una hora y de manera simultánea, el alumnado de la Preparatoria 15 de la Universidad de Guadalajara participa en al menos 20 actividades recreativas como juegos, deportes y actividades artísticas.

Al respecto, la directora del plantel, Jazmín Robles, indicó:

“Antes de salir a la pausa activa los invitamos a dejar sus celulares en una cajita que hicimos precisamente para el resguardo y acomodo de los celulares”.

La estrategia es parte del programa ‘Presente’, que busca desincentivar el uso de las pantallas y fomentar la interacción entre estudiantes.

“Me gusta mucho jugar juegos de mesa o de hacer retos con mis amigos. Hoy conocí a tres personas más”, contó Andrea, una de las alumnas.