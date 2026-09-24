Durante una hora y de manera simultánea, el alumnado de la Preparatoria 15 de la Universidad de Guadalajara participa en al menos 20 actividades recreativas como juegos, deportes y actividades artísticas.
Al respecto, la directora del plantel, Jazmín Robles, indicó:
“Antes de salir a la pausa activa los invitamos a dejar sus celulares en una cajita que hicimos precisamente para el resguardo y acomodo de los celulares”.
La estrategia es parte del programa ‘Presente’, que busca desincentivar el uso de las pantallas y fomentar la interacción entre estudiantes.
“Me gusta mucho jugar juegos de mesa o de hacer retos con mis amigos. Hoy conocí a tres personas más”, contó Andrea, una de las alumnas.
“Estamos haciendo una mandala entre todas. Pues espero que esto me sirva para poder tener nivel de concentración para poder ir mejor en la escuela”, añadió Renata, otra estudiante.
El programa busca ayudar a adolescentes con dificultad para socializar, como Renata que pasó gran parte de su infancia encerrada durante la pandemia.
“Todas mis amigas salían al parque a jugar y a mí no me dejaban”, aseguró.
La doctora Maga Hernández diseñó este programa piloto, y su objetivo es que se replique en los 176 planteles de educación media superior de la Universidad de Guadalajara, que tienen una matrícula cercana a 190 mil estudiantes.
“Estar aquí y ahora, dejar un momento el consumo del entorno digital para poder conectar con los que estamos aquí, conectar con el estudio, conectar con tus compañeros, con tus profes y ayudar a que se generen nuevos hábitos. En el aula vamos a empezar a trabajar nuevamente con escritura a mano y vamos a trabajar una campaña fuerte de alfabetización digital, que los chicos comprendan qué hay detrás de las tecnologías, porque ya sabemos que no son cosas neutrales, siempre hay un interés”, explicó.
A mediano plazo, el programa ‘Presente’ busca colaborar en revertir el daño cognitivo y emocional generado por la hiperdigitalización y brindar apoyo en temas de salud mental, a través de una sala de apoyo emocional.
Karina Hernández, psicóloga de la Sala de Apoyo Emocional de la Preparatoria 15, indicó:
“Lamentablemente puedo decir de casos donde se quita el celular y se alteran muchísimo, entonces la idea es conectarnos socialmente para bajar la ansiedad”.
Mientras que la directora general del Sistema de Educación Media Superior de la U de G, Maga Hernández, aseguró:
“Tenemos muchos casos de depresión, ansiedad, el celular se vuelve también una protección, con tal de no enfrentarte al otro porque no sabes hacerlo, el celular se vuelve también un escudo”.
Entre directivos y padres de familia hay confianza en que el programa ayude a una mejor convivencia social, como lo refirió María Araceli Lara, una madre de familia:
“Todo es en el celular, ese Tiktok les dije que lo bloquearan, tengo que estar sobre él, es super ido, super retraído. Ellos no saben convivir, ellos no tienen una plática”.
“Queremos personas más felices, más presentes y más desconectadas del celular, pero más conectadas entre sí”, precisó Jazmín Robles, directora de la Escuela Preparatoria número 15 de la U de G.
Con información de Gloria Murata y Fernando Guillén.