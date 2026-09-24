Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Retoma Fuerza y Vuelve a Categoría 5 en el Pacífico; Esta es Su Trayectoria

El centro del ciclón tropical se localiza a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero

El huracán Polo intensificándose en el océano Pacífico. Foto: NOAAEl huracán Polo intensificándose en el océano Pacífico. Foto: NOAA

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