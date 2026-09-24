El huracán Polo retomó fuerza este miércoles y volvió a la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el nivel máximo de intensidad para un ciclón de su naturaleza.

A las 18:00 horas, el centro de Polo se localizaba a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson", informó vía X el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

🌀#Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.



Mantente al tanto de su evolución y sigue la información emitida por fuentes oficiales y confiables. pic.twitter.com/yoEIKQY7ju — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

El ciclón tropical se desplaza hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 310 kilómetros por hora.

La circulación de Polo refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país, mientras se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

El SMN recomendó a la población mantenerse al tanto de la evolución del huracán Polo y seguir la información emitida por fuentes oficiales y confiables.

Un huracán categoría 5 es aquel con vientos máximos sostenidos superiores a 252 kilómetros por hora.

AMP