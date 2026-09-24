Internacional

Autoridades de EUA se Oponen a Libertad Bajo Fianza de Esposa de Nicolás Maduro

La Fiscalía estadounidense sostiene que ninguna medida de supervisión sería suficiente para garantizar que permanezca en el país mientras espera el inicio del proceso judicial

Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás MaduroCilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, aparece junto a su abogado Mark Donnelly durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein. Foto: Reuters

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