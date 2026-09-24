El Gobierno de Estados Unidos solicitó a un juez federal de Nueva York rechazar la petición de libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que su liberación representaría un peligro para el público.

La postura de la Fiscalía fue presentada mediante un memorando ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales pidieron desestimar la solicitud de la defensa para que Flores pueda abandonar la prisión preventiva mientras espera el avance del proceso judicial que enfrenta junto con Maduro.

De acuerdo con el documento presentado por los fiscales, las medidas propuestas por la defensa no serían suficientes para asegurar que Flores se presente ante el tribunal cuando sea requerida.

La Fiscalía señaló sus recursos y conexiones internacionales, además de la gravedad de las acusaciones que enfrenta, como elementos que considera relevantes para sostener su postura contra la libertad bajo fianza.

La decisión sobre la solicitud corresponde al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lleva el proceso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

A principios de septiembre, la defensa de Flores solicitó que la venezolana pudiera continuar el proceso fuera de prisión, bajo un esquema de arresto domiciliario en Nueva York.

La propuesta contempla que permanezca en una residencia privada, con vigilancia armada las 24 horas, un dispositivo de localización, restricciones para recibir visitas y monitoreo de sus llamadas telefónicas.

La defensa también ha argumentado problemas de salud y la necesidad de recibir atención médica especializada mientras permanece bajo custodia.

El juez programó para el 8 de octubre una audiencia relacionada con la solicitud de Flores para sustituir su prisión preventiva por arresto domiciliario mientras espera el desarrollo del proceso.

FBPT