Internacional

Regresan CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca luego de Proceso Judicial

Pese a contar con un fallo judicial a favor para restablecer su cobertura, a los periodistas les negaron de nuevo el ingreso a la sede ejecutiva

CNN, MS NOW y Politico Solicitan Audiencia Urgente tras Bloqueo de la Casa BlancaCNN, MS NOW y Politico Solicitan Audiencia Urgente. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Casa Blanca desafía la justicia al bloquear a CNN, MS NOW y Politico. Solicitan audiencia urgente para recuperar su acceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+