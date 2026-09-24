La Casa Blanca volvió a permitir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico, luego de una jornada marcada por un veto, una demanda y una orden judicial que obligó a restablecer las acreditaciones de prensa.

El conflicto comenzó el viernes, cuando el presidente Donald Trump anunció restricciones contra los tres medios y los acusó de difundir 'noticias falsas'. Posteriormente, su gobierno argumentó que la cobertura de estos grupos representaba un riesgo para la seguridad nacional.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta en la que señalaron que la medida vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El caso llegó ante el juez federal de distrito Timothy Kelly, quien analizó la solicitud de los medios para recuperar temporalmente sus accesos mientras continúa el proceso judicial.

Este jueves, Kelly ordenó a la Casa Blanca restablecer de inmediato las acreditaciones de prensa de los tres medios. La resolución de emergencia tiene vigencia hasta el 8 de octubre, o hasta que el tribunal emita una nueva orden.

Sin embargo, después del fallo, periodistas de CNN y Politico denunciaron que la Casa Blanca continuaba restringiendo el ingreso. De acuerdo con Politico, agentes del Servicio Secreto confiscaron las credenciales de uno de sus periodistas y le impidieron entrar al recinto. CNN también reportó que parte de su personal no pudo ingresar durante las primeras horas de la mañana.

Ante esta situación, los tres medios solicitaron al juez una audiencia inmediata para abordar la continuidad de las restricciones, informó la agencia de noticias AP.

Kelly posteriormente dio a la Administración de Donald Trump hasta las 12:30 horas locales para explicar por qué se mantenía el impedimento de acceso, pese a su resolución. El plazo fue establecido después de que los medios denunciaran el incumplimiento de la orden judicial.

Horas más tarde, periodistas de CNN y MS NOW ya habían regresado a la Casa Blanca, de acuerdo con información de N+ Univision. La situación de acceso de los tres medios quedó así restablecida después de la intervención del tribunal.