Una mujer fue localizada sin vida al interior de un jacuzzi de una habitación de un motel ubicado en el fraccionamiento Bahía del municipio de Ensenada.

Elementos municipales acudieron al lugar y encontraron a la mujer inconsciente y, a simple vista, sin huellas de violencia. Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la habitación habría sido rentada a nombre de Estefanía. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima.

El área fue acordonada y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.