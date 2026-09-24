Seguridad

Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de Jacuzzi en Motel de Ensenada, Baja California

La víctima fue encontrada inconsciente y presuntamente sin huellas de violencia

Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de Jacuzzi en Motel de Ensenada, Baja CaliforniaLocalizan a Mujer Sin Vida Dentro de Jacuzzi en Motel de Ensenada, Baja California | Foto: N+

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