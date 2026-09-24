A primera hora de la mañana, elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Torreón se movilizaron ante el reporte de un incendio en el Mall Chino, ubicado en el bulevar Revolución y calzada Vasconcelos.

Dos personas de origen extranjero que se encontraban en el interior del edificio comentaron que estaban dormidas cuando se originó el incendio, por lo que desconocen qué pudo haber provocado el fuego.

Bomberos se vieron en la necesidad de forzar algunos accesos para ingresar al establecimiento y combatir las llamas desde el interior. El incendio consumió diversos artículos y parte del mobiliario del lugar.

Los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación. No se reportaron personas lesionadas ni riesgo de propagación del fuego hacia los domicilios aledaños.