Seguridad

Se Incendia Mall Chino en Torreón, Coahuila

Dos personas de origen extranjero se encontraban dormidas dentro del edificio ubicado en el bulevar Revolución

Dos personas de origen extranjero se encontraban dormidas dentro del edificio ubicado en el bulevar RevoluciónElementos de Bomberos y Protección Civil lograron controlar el incendio del Mall Chino. Foto: N+

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Elementos de Bomberos y Protección Civil lograron controlar el incendio del Mall Chino

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