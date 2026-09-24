Un accidente se registró sobre la autopista Saltillo-Monterrey, a la altura de Ojo Caliente, en el municipio de Ramos Arizpe, dejando como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el aparente exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control del tractocamión y saliera de la carretera. Posteriormente, la pesada unidad volcó y comenzó a incendiarse.

Elementos de Bomberos y Protección Civil del municipio atendieron la emergencia y trabajaron para controlar el incendio. Además, realizaron las maniobras necesarias para liberar al chofer, quien quedó atrapado entre los fierros de la cabina.

Una vez rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica, debido a que sufrió quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue tal que, al arribar al área de urgencias del hospital, el conductor perdió la vida.