Accidentes

Muere Hombre en Accidente Sobre Autopista Saltillo-Monterrey

Presuntamente el chofer perdió el control del tractocamión a la altura de Ojo Caliente, en el municipio de Ramos Arizpe

Presuntamente el chofer perdió el control del tractocamión a la altura de Ojo Caliente, en el municipio de Ramos ArizpeEl chofer salió de la autopista presuntamente por viajar a exceso de velocidad. Foto: Protección Civil de Ramos Arizpe

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El chofer salió de la autopista presuntamente por viajar a exceso de velocidad

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