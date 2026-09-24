Clima en Nuevo León: Se Pronostica Probabilidad de Lluvia en Área Metropolitana
El norte de México presentará algunas afectaciones en el clima por el huracán 'Polo'
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Ayer las lluvias estuvieron lejos de la zona metropolitana de Monterrey, hoy la probabilidad es baja, solo un 24% hacia la noche, no están descartadas, solamente son bajos los porcentajes. Las temperaturas amanecen de 24˚C a 26˚C con un cielo medio nublado en la zona metropolitana de Monterrey y con Buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo. Las máximas se esperan cerca de 32˚C para esta tarde, el cielo medio nublado nos acompañará a lo largo de la jornada.
Del día de hoy y hasta el martes próximo se mantendrán las probabilidades de lluvia cerca del 24% todos los días, el cielo también seguirá medio nublado y las máximas se esperan entre 32˚C y 33˚C y, a partir del miércoles se esperan lluvias y máximas debajo de 30˚C, así se esperan las condiciones de la siguiente semana.
La probabilidad de que la humedad remanente de #Polo y la llegada de un frente frío puedan encontrarse al norte de México a partir del miércoles, traería condiciones meteorológicas muy distintas, con lluvias y máximas propias del otoño.
Esta mañana el Huracán “Polo” se ubica a 245 Km al Sur de Manzanillo, Col. con vientos sostenidos de 250 Km/h y movimiento al oeste-noroeste a 17 Km/h, nuevamente bajó a la categoría 4, según el informe de las 9 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se espera que en su recorrido futuro vire hacia la península de Baja California para el martes próximo.