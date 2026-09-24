Homicidios

Investigan Secuestro y Homicidio de Hijo del Alcalde de Tecamachalco, Puebla

La Fiscalía del Estado confirma que el estudiante de la BUAP fue privado de la libertad para exigir dinero a la familia a cambio de su liberación

Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, fue localizado sin vida en Puebla.Mateo Hernández fue localizado sin vida en Puebla. Foto: Facebook Rondalla Municipal De Tecamachalco

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El hijo del alcalde de Tecamachalco fue secuestrado y hallado sin vida. La Fiscalía de Puebla avanza en las investigaciones para dar con los culpables.

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