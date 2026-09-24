La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer más información sobre el secuestro de Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, de 17 años de edad quien fue localizado sin vida en el municipio de Nicolás Bravo.

Luego de cuatro días de su desaparición, el estudiante de preparatoria de la BUAP fue abandonado envuelto en una cobija en la zona de 'La Tabla' a un costado de la carretera Azumbilla-Vicente Guerrero.

Las autoridades confirmaron que el adolescente fue víctima de un secuestro ocurrido el 19 de septiembre de 2026 en Tecamachalco, lugar donde su padre Mateo Hernández López es presidente municipal.

De acuerdo a las investigaciones, el menor salió de su domicilio para dirigirse a un curso, pero minutos después sus familiares recibieron una comunicación en la que se informó que se encontraba privado de la libertad.

Los delincuentes exigieron dinero a cambio de su liberación, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento de los hechos y dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Como parte de las diligencias, se obtuvieron videograbaciones de distintos puntos del municipio de Tecamachalco, mediante las cuales se reconstruyó parte del recorrido de la víctima y del vehículo presuntamente relacionado con su privación de la libertad. Asimismo, se recabaron entrevistas de personas que tuvieron contacto con la Mateo Hernández antes de su desaparición.

Las autoridades brindaron acompañamiento especializado a sus familiares, pero lamentablemente la negociación no tuvo éxito; el 23 de septiembre las autoridades municipales de Nicolás Bravo dieron conocer el hallazgo de un hombre sin vida en la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec.

Derivado de las diligencias y de las características obtenidas durante el proceso de identificación, se confirmó que se trataba del hijo del alcalde de Tecamachalco que había sido secuestrado en días anteriores.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a la familia y personas cercanas del adolescente de 17 años, y reitera su acompañamiento.



La institución mantiene una investigación por el hecho ocurrido en Tecamachalco. Al encontrarse las diligencias en curso,… pic.twitter.com/xFFi4wAIuk — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 24, 2026

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continúa con el análisis de información telefónica, videograbaciones, indicios y demás datos recabados, a fin de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Cabe destacar que por la naturaleza del delito y al encontrarse la investigación en curso, la Fiscalía debe preservar información cuya difusión pudiera poner en riesgo a víctimas, familiares o el desarrollo de las diligencias.

Por otro lado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se unió a la pena que embargan los familiares de Mateo Hernández Gutiérrez quien era estudiante de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de Tecamachalco.

A través de una esquela, la institución extendió su más sincero pésame a la familia, compañeras y compañeros del adolescente quien fue localizado sin vida. Este sería el segundo estudiante de la BUAP localizado muerto en menos de una semana.

Con información de N+

MCS