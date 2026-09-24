Tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato, fueron asesinados a balazos la tarde de este miércoles mientras realizaban labores de seguridad en la comunidad Delgado de Arriba, en Comonfort.

Tras el ataque, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los responsables.

La Secretaría de Seguridad y Paz lamentó la muerte de los agentes y expresó su solidaridad con sus familias y compañeros.

Las investigaciones continúan y la dependencia informó que dará a conocer más detalles conforme avancen las diligencias.

De manera extraoficial trascendió que algunos civiles también resultaron lesionados por impactos de arma de fuego, pero esto no fue confirmado por ninguna autoridad.

Fidel Ruíz Ramírez, alcalde de Juventino Rosas informó en sus redes sociales, señalando que acababa de haber un acontecimiento muy relevante y de alto impacto en esta zona, región que nos compete a los municipios de Juventino Rosas y Comonfort.

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El ataque generó que se emprendiera un fuerte operativo de seguridad en la zona, sin embargo, no se reportaron personas detenidas.

Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por elementos del Servicio Médico Forense, siendo trasladados a Guanajuato, Capital para realizarles la necropsia de ley.