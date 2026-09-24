Homicidios

Asesinan a Tres Policías Estatales en Comonfort, Guanajuato

Los agentes realizaban trabajos de seguridad en la comunidad de Delgado de Arriba cuando fueron atacados

Asesinan a Tres Policías Estatales en Comonfort, Guanajuato.Asesinan a Tres Policías Estatales en Comonfort, Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas por los hechos, a pesar de que se desplegó un operativo de búsqueda.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+