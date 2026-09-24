Política

FGR Aclara que Juan Francisco Vera, Delegado en Guanajuato, Sigue en el Cargo

La Fiscalía General de la República no ha pedido pronunciamiento alguno a Juan Francisco Vera

Fiscalía General de la RepúblicaFiscalía General de la República. Foto: Facebook FGR

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La Fiscalía confirma la permanencia de Juan Francisco Vera en Guanajuato.

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