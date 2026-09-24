La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, Juan Francisco Vera sigue en su cargo como delegado en Guanajuato.

La información fue confirmada por Omar Cruz, director de Comunicación Social de la FGR.

El fin de semana, la Fiscalía General de la República anunció que continuará la investigación del decomiso de los más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FGR explicó que el traslado de la carpeta de investigación a la FEMDO ocurre ante la "complejidad" del caso, sobre el cual está analizando documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan.

Guanajuato ha sido foco del robo y tráfico ilegal de combustible en México y escenario de la disputa entre organizaciones criminales por el control del huachicol.

Con información de Mario Torres, N+.