Elementos de la Policía Ecológica se movilizaron a una vivienda en la colonia Brechas El Mirador, en la delegación de Maneadero, luego de que residentes alertaron sobre la presencia de un murciélago en el lugar.

Al llegar al sitio, los agentes inspeccionaron la propiedad y localizaron al ejemplar oculto en la estructura del techo de un cuarto en construcción. Para evitar cualquier riesgo tanto para los habitantes de la vivienda como para el propio animal, los oficiales llevaron a cabo la captura preventiva del espécimen utilizando maniobras y protocolos adecuados de manejo de fauna silvestre.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado y entregado al personal de la organización "Contacto Salvaje", donde especialistas se harán cargo de su valoración médica, resguardo y posterior liberación en su hábitat natural.

JMR