Medio Ambiente

Capturan a Murciélago en Vivienda de Maneadero en Ensenada, BC

Agentes de la Policía Ecológica acudieron a un domicilio en la colonia Brechas El Mirador tras el reporte del avistamiento de un ejemplar

Resguardan a murciélago en Maneadero tras operativo de la Policía EcológicaResguardan a murciélago en Maneadero tras operativo de la Policía Ecológica | Foto: N+

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