Las lluvias de la actual temporada han favorecido al Sistema Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del agua en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Cabe destacar que el huracán Polo ha provocado lluvia en varios estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el potente fenómeno meteorológico de categoría 4 seguirá desplazándose al sur de las costas de Guerrero y Michoacán.

Además, su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales muy fuertes en zonas de Oaxaca, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de dichos estados.

También hay alta probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste) e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Presas del Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento del 86.09%, lo que equivale a 673,707,000 metros cúbicos de agua, de acuerdo con corte al 22 de septiembre de 2026.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 88.65% de su capacidad, con 349.613 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Ocupa el segundo lugar con un almacenamiento del 83.88% de su capacidad, con 155.794 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 83.15% de su capacidad, con 168.300 millones de metros cúbicos.

Con información de N+