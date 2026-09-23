Medio Ambiente

¿Cuál Es el Nivel del Sistema Cutzamala Hoy? Lluvias Favorecen Almacenamiento en Presas

El potente huracán Polo seguirá desplazándose al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, lo que ayuda al incremento del nivel de agua

Presa Valle de BravoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el Sistema Cutzamala está al 86.09% gracias a las lluvias? El huracán Polo sigue impactando Guerrero y Michoacán. Descubre más sobre cómo afecta a CDMX y Edomex.

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