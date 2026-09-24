Elvis Guerra se reunió con Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en Palacio Nacional. La artista muxe compartió una fotografía sobre su reunión con la presidenta y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El pasado 18 de septiembre, la casa de la artista en Juchitán de Zaragoza fue atacada por sujetos armados. El caso ganó relevancia internacional, pues ella confeccionó el traje que usó Sheinbaum durante la ceremonia por el Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Facebook, la diseñadora publicó: “Hoy me recibieron en Palacio Nacional la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”.

El pasado 15 de septiembre, la presidenta de México portó un vestido que llevaba la firma del taller Biulú, en el que la bordadora oaxaqueña participa como parte de un colectivo de artesanas de la comunidad.

Sin embargo, la noche del 18 de septiembre, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del taller textil de Elvis Guerra. La diseñadora denunció el acto ante la Fiscalía de Oaxaca y detalló que desde agosto había recibido mensajes de WhatsApp que le exigían 200 mil pesos tras la inauguración del taller.

Elvis Guerra estudió Derecho; además de su trabajo como diseñadora, también ha desarrollado una trayectoria en la poesía escrita en zapoteco.

EDG