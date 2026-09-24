Política

Tras Ataque, la Artista Muxe, Elvis Guerra, Se Reunió con Sheinbaum y Harfuch

Elvis confeccionó el traje que usó la Presidenta durante el Grito de Independencia en el Zócalo; dos días después, su casa fue atacada a balazos

Elvis Guerra en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum y Omar García HarfuchElvis Guerra se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Foto: Facebook
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