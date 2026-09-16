Colectivo Biulú Diseñó Vestido de Sheinbaum: "Honramos los Jardines de Nuestras Abuelas"

Las puertas del Salón de Embajadores se abrieron la noche del Grito de Independencia; entre los pasillos salió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien portaba un vestido de ensamble de falda negra con vuelo, mientras que la pieza central del atuendo fue una pieza textil con bordados tradicionales artesanales.

La vestimenta de la mandataria de México se ha convertido en símbolo de identidad y reconocimiento a las comunidades originarias del sur del país.

Detrás de estos bordados se encuentra el trabajo artesanal del Colectivo Biulú, originario de la comunidad muxe y zapoteca de Juchitán, Oaxaca, cuyos integrantes asumieron la encomienda con entusiasmo y profesionalismo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘¡Viva la Libertad!’: Crónica del Segundo Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

El proceso creativo arrancó a partir de una comunicación directa entablada por los colaboradores de la jefa del Ejecutivo. Según explicó la fundadora y bordadora del colectivo Elvis Guerra, en entrevista para N+, la encomienda inicial fue precisa: “Nos contactaron a través del equipo de la presidenta para decirnos que necesitaban un traje para el Grito y que habían elegido el trabajo de Oaxaca".

Para las y los integrantes del taller oaxaqueño, la distinción representó un orgullo y un momento histórico trascendental, pues resaltó que durante décadas, la indumentaria oficial de quienes ocupaban la presidencia estuvo vinculada casi de forma exclusiva a casas de moda extranjeras.

Elvis Guerra destacó el impacto comunitario del gesto: “Es un proceso de reivindicación hacia los pueblos indígenas porque todas las primeras damas de todos los expresidentes siempre recurrían a las grandes marcas. El que la presidenta de la República haya volteado a ver a los pueblos indígenas al sur de México, a la comunidad muxe zapoteca de Juchitán, es un verdadero honor. No solo para nosotros como marca, sino también para la comunidad completa”, dijo a N+.

Presidencia de México

El vestuario presidencial logró plasmar el legado textil heredado de generación en generación de la cultura zapoteca, en donde han buscado siempre exaltar la naturaleza y las flores del Istmo de Tehuantepec.

“Con nosotros los zapotecas siempre predominan flores blancas. Entonces, cuando hacemos un traje, cuando planeamos un traje, siempre queremos emular esos grandes jardines que nos enseñaron nuestras abuelas", compartió.

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En esta confección para la mandataria, dicha tradición floral zapoteca se reinventó mediante una combinación cromática sobria y vibrante. Una cuidadosa selección realizada por las y los bordadores: “Lo que hicimos en la presidenta fue un jardín con flores en tonos fríos como morado, púrpura, lila, rosa mexicano”.

Esta tarde, Sheinbaum compartió en redes sociales un agradecimiento a las bordadoras y diseñadoras del vestido bordado del taller Biulú, así como a las diseñadoras y quienes participaron en la elaboración de la prenda.

La mandataria reconoció a Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, integrantes del taller Biulú. A Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres por el diseño y a Saúl Mosqueda por la confección.

Thalí Leyva