Política

Colectivo Biulú Diseñó Vestido de Sheinbaum: "Honramos los Jardines de Nuestras Abuelas"

En entrevista con N+, la fundadora del taller textil del Istmo de Tehuantepec, Elvis Guerra, reconoció la búsqueda de reivindicar a los pueblos indígenas

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