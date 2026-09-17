Yeudiel Escobedo, conocido en redes sociales como 'Yeye' y quien tuvo paso por las fuerzas básicas del Club América, respondió públicamente a los señalamientos de presunta violencia familiar que comenzaron a difundirse en redes sociales durante los últimos días.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Escobedo señaló que decidió pronunciarse ante la polémica, aunque indicó que no entraría en detalles sobre lo ocurrido.

Yeye sostuvo que existen asuntos que deben ser atendidos por las vías correspondientes y afirmó que defenderá su nombre y reputación ante los señalamientos.

“Voy a defender mi nombre, mi reputación y mi trabajo por las vías correspondientes”, expresó en su publicación.