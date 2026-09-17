Sociedad

'Yeye' Escobedo, Exjugador de Fuerzas Básicas del América, Responde a Acusaciones de Violencia

El exfutbolista pidió no involucrar a su familia y dijo que defenderá su nombre por las vías correspondientes

Yeudiel Escobedo'Yeye' rompió el silencio y decidió pronunciarse ante la polémica. Foto: Instagram @_soy.yeye.el.original

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Yeudiel 'Yeye' Escobedo responde a acusaciones de presunta violencia familiar. Defiende su nombre y pide no involucrar a su familia.

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