Tráfico vehicular

¿Cómo Están las Carreteras de México Hoy? Bloqueos y Accidentes este 24 de Septiembre 2026

Autoridades reportan afectaciones en diferentes autopistas del país

Bloqueo de carreterasBloqueo carretera Toluca-Tenango. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: Reducción de carriles y cierres en las principales autopistas del país. Mantente informado sobre el estado de las vías y toma precauciones para evitar retrasos en tu viaje.

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