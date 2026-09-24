Si utilizas carretera para llegar a tu destino es importante que sepas cómo están la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta. En N+ te damos el reporte de las principales autopistas del país, así estarás bien informado sobre los bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía.

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, y emite avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Así están las prncipales carreteras del país

Este jueves, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

Carretera Tenango-La Marquesa: Pobladores de San Jerónimo Acazulco y de San Pedro Atlapulco bloquean a la altura del kilómetro 3, en la zona del Polvorín, antes del Valle del Silencio en Ocoyoacac, Estado de México (Edomex).

Autopista México-Querétaro: Cerca de las 10:00 horas, hubo reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. En el km 135, dirección CDMX, carga vehicular intensa, por un accidente reportado a las 8:00 horas, que ya fue atendido.

Autopista México-Cuernavaca: Reducción de carriles en el km 77, en ambos sentidos, por labores de mantenimiento.

Autopista Durango-Mazatlán: Cierre de circulación en el km 163, en ambos sentidos, por la volcadura de tractocamión, a 7:21 horas.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla: Cierre a la circulación en el km 64, en ambos sentidos, por atención de accidente reportado a las 6:24 horas.

Operativo en la México-Cuernavaca

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), así como de Tránsito, se desplegaron en la caseta deTlalpan para colocar filtros de revisión, previo al ingreso de 23 autobuses de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el marco de los 12 años de la desaparición de 43 de sus compañeros.

Con información de N+

Rar