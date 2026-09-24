Sociedad

Anuncian Fecha para Reanudar Clases Presenciales en Costas de Jalisco

Las autoridades confirmaron el día en que los alumnos regresarán a las escuelas tras las afectaciones del huracán Polo

EscuelaAnunciaron fecha para reanudar clases presenciales en costas de Jalisco. Foto: N+´

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Estudiantes de Jalisco vuelven a clases el 28 de septiembre. Huracán Polo obliga a suspensión temporal

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