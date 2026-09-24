Después de que el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó la suspensión de clases presenciales en las costas del estado debido a la presencia del huracán Polo.

De acuerdo con las autoridades, el regreso de las clases presenciales en las costas de Jalisco será el 28 de septiembre, sin embargo, esta decisión podría revertirse si durante el fin de semana se reportan condiciones climáticas diferentes a las esperadas.

Mientras tanto, los estudiantes de nivel básico y de educación media superior de la Universidad de Guadalajara (UDG) se mantienen con esta interrupción como medida preventiva hasta el 25 de septiembre ante las posibles emergencias que se puedan desarrollar por el paso de este fenómeno meteorológico.

En el caso del nivel básico, se trata de 33 municipios, principalmente de la Costa Sur, Sierra Occidental, Sierra de Amula y la Región Sur, que según pronóstico serían los más afectados del estado.

Mientras que en el caso de la UDG, los planteles con las puertas cerradas son CuCosta, CUCSUR y Preparatoria de Autlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, El Grullo, Puerto Vallarta, Tecolotlán, Tuxpan y Unión de Tula.