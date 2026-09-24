Prohibirán el Uso de Celular en Primarias y Secundarias de Zacatecas

En Zacatecas, se restringirá el uso de celulares en primarias y secundarías. Además, habrá un periodo de adaptación para los menores, ya que los teléfonos sólo estarán permitidos en caso de emergencias.

La medida entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, pero durante octubre habrá reuniones con maestros y padres de familia para definir cómo se aplicará dicha medida en los planteles educativos.

El secretario de Educación, Armando Delgadillo, señaló que en el estado ya existen antecedentes de problemas relacionados con el uso de estos dispositivos.

“No se nos olvide la Técnica 1, que fue un teléfono celular y que fue la inteligencia artificial que metió en un problema complicado a maestras y maestros y padres de familia. Entonces, el más del 80 % de los maestros en esta encuesta realizada en el curso intensivo opinó que sí era necesario regular el uso del teléfono celular en el aula”, explicó Armando Delgadillo.

El funcionario sostuvo que la medida impulsada por el Gobierno Federal busca reducir afectaciones que ya se han identificado en distintos ámbitos.

Además, explicó que habrá un periodo de adaptación y que cada escuela podrá establecer las reglas dentro de sus acuerdos de convivencia, incluyendo qué hacer durante clases y recesos.

La Secretaría de Educación aclaró que ante una emergencia, un problema de salud o alguna situación que requiera comunicación con los padres, las escuelas podrán utilizar los teléfonos. En algunas secundarias de Zacatecas ya aplican reglas similares.