Sociedad

Prohibirán el Uso de Celular en Primarias y Secundarias de Zacatecas

El secretario de Educación explicó las medidas que se tomarán y lo que buscan evitar con la prohibición de dichos aparatos en las aulas

CelularEl celular podrá usarse en emergencias. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Desde noviembre, Zacatecas limitará celulares en aulas para evitar problemas. Habrá un periodo de adaptación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Zacatecas Prohibirá Celulares en Escuelas Primarias y Secundarias | N+