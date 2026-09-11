Desaparecidos

Buscadoras Hallan Restos en Fosa que Fiscalía de Zacatecas ya Había Revisado

Integrantes del colectivo inspeccionaron la zona, localizando incluso una nueva osamenta

DesaparecidosLas buscadoras esperan seguir encontrando los restos de más desaparecidos. Foto: N+

Destacado

Buscadoras Zacatecas descubren nueva osamenta en fosa previamente inspeccionada por Fiscalía.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+