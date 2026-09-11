Buscadoras Hallan Restos en Fosa que Fiscalía de Zacatecas ya Había Revisado

En el municipio de Jerez, integrantes de Buscadoras Zacatecas hallaron nuevos restos humanos en una fosa que, aseguran, la Fiscalía ya había dado por concluida.

El hallazgo ocurrió el 9 de septiembre y una de las zonas de inspección, según el colectivo, sí fue procesada con anterioridad pero quedó abierta.

“Ayer fue una osamenta completa y se volvió a sacar, este, restos de una fosa, pues, ya prospectada pues por Fiscalía [...] ellos ya habían dado por terminado el trabajo ahí”, explicó Elizabeth Araiza, Representante de Buscadora Zacatecas A.C.

Al continuar la revisión del terreno, las buscadoras localizaron además una nueva osamenta en otra fosa. Señalan que no es la primera ocasión en que encuentran restos en sitios que ya habían sido revisados por las autoridades.

El colectivo señaló que con su presencia buscan evitar que queden restos sin localizar y que las fosas sean dejadas abiertas después de una intervención.