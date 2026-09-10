Localizan el Cuerpo de César Ríos, Empresario Desaparecido en Puerto Vallarta

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que el cuerpo de un hombre localizado en Puerto Vallarta corresponde a César Ríos, agente inmobiliario reportado como desaparecido.
González de los Santos resaltó que se cuenta con un mayor panorama para continuar con las investigaciones acerca de este caso, mismas que ya presentan avances significativos.
Cabe recordar que César Ríos fue reportado como desaparecido el 14 de julio, fue visto por última vez en Puerto Vallarta, donde su camioneta fue localizada abandonada.
Las autoridades descartaron que existiera relación con los otros dos casos de empresarios desaparecidos en Jalisco: los cuales corresponden a Octavio Haro y Ricardo Cabezas.
Por otra parte, las autoridades recalcaron que hasta el momento no tienen registro de un nuevo modus operandi de extorsión en el gremio de empresarios, no obstante, ya trabajan en estrictos protocolos de seguridad para sus trabajadores.