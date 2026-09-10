Desaparecidos

Localizan el Cuerpo de César Ríos, Empresario Desaparecido en Puerto Vallarta

La Fiscalía de Jalisco confirmó que el cadáver encontrado corresponde al agente inmobiliario que era buscado por sus familiares

Patrulla de Puerto VallartaLa Fiscalía de Jalisco confirmó que el cuerpo localizado en Puerto Vallarta corresponde a César Ríos. Foto: N+´

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Hallazgo en Puerto Vallarta: el cuerpo del empresario César Ríos, desaparecido desde julio, ha sido localizado. Las investigaciones avanzan

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