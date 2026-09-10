Seguridad

Detienen a Seis Sujetos durante los Cateos de Tres Inmuebles en Texoloc, Tlaxcala

Las autoridades estatales aseguraron a las personas y los predios como parte de una investigación sobre posibles hechos delictivos

Seis Detenidos Cateos Tres Inmuebles Investigación Homicidios Texoloc TlaxcalaCatean Tres Inmuebles y Detienen a Seis Sujetos en Texoloc, Tlaxcala. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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Operativo en Texoloc: Guardia Nacional y Ejército aseguran seis personas. Investigan relación con un homicidio reciente. Descubre más detalles.

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