Detienen a Seis Sujetos durante los Cateos de Tres Inmuebles en Texoloc, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala dio a conocer que fueron detenidas seis personas en el municipio de Texoloc por su presunta relación con posibles hechos delictivos.

De acuerdo con las autoridades, los arrestos ocurrieron durante el cumplimiento de tres órdenes de cateo en el mismo número de inmuebles en la demarcación, realizados por la Unidad de Homicidios.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral, mientras que los asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación legal.

Cabe destacar que el pasado 5 de septiembre de 2026 un hombre fue hallado sin vida y con heridas provocadas por impactos de arma de fuego en inmediaciones de la avenida Monterrey, perteneciente al municipio tlaxcalteca de Texoloc.

De acuerdo con las autoridades, fue a través del Servicio de Emergencias 911 se reportó la localización de un masculino con lesiones de bala, en el municipio referido.

Por lo anterior, elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

La FGJE Tlaxcala dio a conocer en su momento que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras el hallazgo de una persona del género masculino muerta, por lo que los cateos recientemente realizados podrían ser parte de la misma.

Con información de N+

GMAZ