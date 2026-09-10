Hombre es Arrollado por Tren en Ramos Arizpe, Coahuila; Se Encuentra Grave

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó gravemente herido luego de ser arrollado por el tren en la zona industrial de Ramos Arizpe, Coahuila, donde quedó atrapado debajo de uno de los vagones.

Paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar tras recibir el reporte de la emergencia. Debido a la posición en la que se encontraba, personal de la compañía ferroviaria realizó las maniobras necesarias para rescatar al hombre.

El lesionado presentaba severas heridas en distintas partes del cuerpo, además de lesiones en la cabeza, por lo que los paramédicos le brindaron atención en el lugar y posteriormente determinaron su traslado de emergencia.

El hombre fue llevado en código rojo al Hospital Ixtlero, ubicado en el mismo municipio, donde quedó bajo atención médica para recibir tratamiento por las lesiones que sufrió.