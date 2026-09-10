Accidentes

Hombre es Arrollado por Tren en Ramos Arizpe, Coahuila; Se Encuentra Grave

El sujeto fue trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero para recibir atención médica

Hombre es Arrollado por Tren en Ramos Arizpe, Coahuila; Se Encuentra GraveEl hombre quedó debajo del tren y sufrió graves lesiones en el cuerpo y la cabeza. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vecino pide revisar construcciones cercanas a ductos de Pemex

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+