Seguridad

Roban 150 Mil Pesos de una Caja Fuerte en Casa de Piedras Negras, Coahuila

Agentes de la Fiscalía realizan las investigaciones para detener a los responsables

Roban 150 Mil Pesos de una Caja Fuerte en Casa de Piedras Negras, CoahuilaLas autoridades no han informado sobre personas detenidas hasta el momento. Foto: N+

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