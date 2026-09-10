Roban 150 Mil Pesos de una Caja Fuerte en Casa de Piedras Negras, Coahuila

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia realizan las investigaciones correspondientes tras el reporte del robo de 150 mil pesos, sustraídos del interior de una caja fuerte en un casa ubicada en el sector Residencial del Lago, en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, como presuntos responsables aparecen dos sujetos, uno de ellos identificado como empleado del propietario del inmueble.

Las investigaciones apuntan a que los involucrados habrían aprovechado que el propietario se encontraba de vacaciones para ingresar al domicilio y apoderarse del efectivo que se encontraba resguardado en la caja fuerte.

Agentes de la Fiscalía realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, establecer la forma en que los presuntos responsables habrían ingresado al inmueble y determinar su posible responsabilidad en el robo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, por lo que la investigación continúa abierta para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con los posibles responsables.