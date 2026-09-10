Seguridad

Aseguran Pipa por Presunto Transporte ilícito de Hidrocarburo en Parras, Coahuila

El vehículo fue localizado por agentes de la Guardia Nacional adscritos a la Subestación Paila

Aseguran Pipa con Hidrocarburo Presuntamente Ilícito en Parras, CoahuilaLa pipa y el hidrocarburo fueron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes. Foto: N+

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