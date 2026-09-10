Aseguran Pipa por Presunto Transporte ilícito de Hidrocarburo en Parras, Coahuila

Elementos de la Guardia Nacional, aseguraron una pipa que presuntamente era utilizada para el transporte ilícito de hidrocarburo, durante un operativo de vigilancia realizado en el sector de El Porvenir en Parras de la Fuente, Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, personal adscrito a la Subestación Paila realizaba acciones de prevención y vigilancia cuando detectó la unidad, por lo que procedió a su revisión y aseguramiento.

Tanto la pipa como el hidrocarburo que transportaba quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que se dio parte a la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la procedencia del combustible.

La Guardia Nacional señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes implementados para prevenir y combatir delitos relacionados con el robo y transporte ilícito de hidrocarburos en la región.