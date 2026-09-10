Muere Hombre en la Explanada del Hospital General de Saltillo

Un hombre perdió la vida en la explanada del Hospital General de Saltillo, de manera preliminar, trascendió que se trataba de un migrante centroamericano que tenía varios meses en situación de calle y permanecía de manera frecuente en las inmediaciones del nosocomio.

Personal del Hospital General realizó el reporte correspondiente a la línea de emergencias 911, luego de que el subdirector del nosocomio acudiera al sitio y confirmara que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada, el hombre había sufrido la amputación de ambas piernas meses atrás y desde entonces permanecía en las instalaciones del hospital, principalmente en el área de urgencias, donde recibía atención médica. Durante el día acostumbraba permanecer en la explanada del inmueble y, según los primeros informes, fue localizado sin vida luego de que no reaccionara durante la mañana.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, agentes periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para determinar la causa del fallecimiento.