Seguridad

Muere Hombre en la Explanada del Hospital General de Saltillo

El subdirector del nosocomio acudió al lugar y confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales

Muere Hombre en la Explanada del Hospital General de SaltilloAutoridades acudieron al lugar y acordonaron área para realizar las diligencias. Foto: N+

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