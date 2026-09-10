Seguridad

Caen Extorsionadores de la Central de Abasto de Ecatepec; Hay una Agente del Ministerio Público

Entre los detenidos se encuentran el "Coronel" y "El Gordo", líderes de supuestos sindicatos a quienes les aseguraron autos, ranchos y decenas de animales

Extorsionadores Central Abasto EcatepecFiscalía Edomex

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