Caen Extorsionadores de la Central de Abasto de Ecatepec; Hay una Agente del Ministerio Público

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer este miércoles que se desmanteló una red de extorsión que tenía como fachada supuestas organizaciones sindicales y que operaban en la Central de Abasto de Ecatepec. Se trata de 10 personas capturadas.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Antonio “N”, “Coronel” y líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), quien es investigado por extorsión, secuestro exprés y despojo. A este le aseguraron un rancho con ganado, 20 vehículos y varias propiedades.

También fue capturado a Alejandro “N”, “El Gordo”, líder de la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX), acusado de secuestro exprés, cobro de cuotas y transporte de mercancía robada.

En dicho operativo fue detenida Isela “N”, agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Edomex, por presuntamente alertar y filtrar información a los delincuentes.

Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gabinete Nacional de Seguridad y por la Mesa de Paz de la entidad. Las detenciones se realizaron en distintos operativos el 4 y 6 de julio, 12, 19 y 20 de agosto, así como este 9 de septiembre.

Así operaba la red de extorsionadores, según las investigaciones. Las autoridades mexiquenses indican que "estaría estrechamente vinculada con actividades de organizaciones delictivas con fachada de sindicato".

Jorge Antonio “N”, “Coronel”, identificado como uno de los líderes de “USON”, fue detenido el 4 de julio en Tizayuca, Hidalgo, a donde se había fugado. La fiscalía del Edomex señala que según el expediente de investigación, se tiene conocimiento de vínculos de alias “Coronel” e integrantes de la “USON”, con actividades delictivas al interior de la “Central de Abasto Ecatepec.

Se le aseguraron seis inmuebles, entre ellos el “Despacho de Abogados Coronel” ubicado en Ecatepec, utilizado para favorecer el esquema de despojos; un rancho conocido como “Xala”, en el municipio de Axapusco; un salón de fiestas y una amplia propiedad privada, además de una escuela de educación básica denominada “Coronel School Kids”, estos últimos tres inmuebles en Ecatepec.

De igual forma fue asegurado un inmueble conocido como “Rancho Coronel”, también en Axapusco. Ahí había tractores y maquinaria agrícola; 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, 9 puercos y 2 ponis, entre otros.

Igual fueron asegurados 20 unidades, 16 de ellos camionetas, 3 vehículos y una cuatrimoto. Se investiga su legítima procedencia.

Fiscalía Edomex

En tanto, el 19 de agosto, fue detenido Alejandro “N”, “El Gordo”, líder de “COTRAMEX, A.C.”, organización con fachada de sindicato, dedicada a prestar servicio de transporte de mercancías dentro y en las inmediaciones de la “Central de Abasto Ecatepec”. Según la investigación transportaban mercancía robada.

En su modus operandi, se hacía pasar como Fiscal Regional, Ministerio Público, Magistrado e incluso Legislador, también como abogado sin tener cédula profesional. E incluso portaba vestimenta alusiva a ese lugar al momento de su captura.

Fue capturado por presunta privación de la libertad de una familia en el poblado Santiago Tolman, Otumba. Le dijo a la familia que el vehículo en el que viajaban era robado; luego de amenazarlos con “encarcelarlos”, los obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a entregarles dinero a cambio de no detenerlos.

Una de las víctimas narró que "El Gordo" le dijo: “soy abogado… o metes la traila con tus cosas a la casa o te vas al bote, nosotros conocemos a muchos diputados y si quieres tus cosas, vas a tener que entregarnos 100 mil pesos”.

Fiscalía Edomex

En tanto, en otra acción, el 12 de agosto fue detenido Enrique “N” alias “Siddhartha”, identificado por comerciantes y locatarios de la “Central de Abasto Ecatepec”, como prestamista. Imponía “réditos” y cuotas ilegales bajo la exigencia de que, en caso de no pagar les causaría daño o incluso les despojaría de su bodega o puesto, ya que “él era integrante de la maña y estaba protegido por la administración”.

El 21 de agosto fueron detenidas Laura “N” y su hija Magaly “N”, investigadas por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Diversas indagatorias las identifican como “cobradoras de cuotas extorsivas” al interior de la “Central de Abasto Ecatepec”.

Laura “N” es esposa de Miguel Ernesto “N” alias "El Maiky", detenido el 10 de agosto de 2025 en Ecatepec, por el delito de portación de arma de fuego. Hasta antes de su detención, este sujeto cobraba cuotas a los franeleros, pepenadores y locatarios que sirven a ese Centro, para permitirles trabajar. Tras la detención de este, Laura “N” hacía las funciones de extorsión de su esposo.

Las investigaciones arrojan que aproximadamente 100 franeleros son víctimas de esta conducta y son obligados a pagar una cuota diaria de 250 pesos, en tanto que los pepenadores entregan 20 pesos diarios, mientras que las bodegas y negocios deben cubrir una cuota diaria de entre 500 a 1,000 pesos, en correspondencia a su tamaño.

Laura “N” y Magali “N”, se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Como parte del operativo, además fueron detenidos Marco Antonio “N”, Roberto “N” alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N” alias “El Mudo” e Iván “N”, quienes se ostentaban como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco. Son investigados por la venta de estupefacientes al interior de la “Central de Abasto Ecatepec” y señalados por “alinear” a los comerciantes.

La fiscalía estatal señala que, para evadir la justicia e intimidar a las víctimas, una Agente del Ministerio Público identificada como Isela “N”, presuntamente proporcionaba información a Alejandro “N” “El Gordo”. Fue detenida hoy por su probable participación en el delito de extorsión.

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