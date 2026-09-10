Seguridad

Aumentan Denuncias por Violencia Familiar en Nuevo León Durante Mes de Agosto

Según datos oficiales, la cifra alcanzó hasta los mil 973 casos en el estado

Fiscalía de Nuevo LeónAutoridades han recibido más de mil denuncias por violencia familiar. Foto: FGJNL

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