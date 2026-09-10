Aumentan Denuncias por Violencia Familiar en Nuevo León Durante Mes de Agosto

Las denuncias por violencia familiar en Nuevo León aumentaron durante agosto, luego de que en julio se registrara una disminución en las carpetas de investigación relacionadas con este delito.

Datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) muestran que durante el octavo mes de 2026 se registraron mil 973 denuncias. La cifra es mayor a los mil 914 casos registrados en julio, cuando se había presentado una reducción respecto al mes anterior.

En lo que va del año, Nuevo León acumula 13 mil 259 denuncias por violencia familiar. Enero comenzó con mil 245 casos y febrero tuvo mil 173. Para marzo se registraron mil 751 denuncias, mientras que en abril fueron mil 432. En mayo la cifra subió a mil 782 y junio alcanzó los mil 989 casos.

Después de la cifra registrada en junio, los casos bajaron durante julio a mil 914 denuncias. Esta reducción terminó durante agosto, cuando nuevamente se presentó un aumento y se alcanzaron mil 973 carpetas de investigación por violencia familiar.

La comparación de los meses de agosto de los últimos cuatro años también muestra un aumento. En agosto de 2023 se contabilizaron mil 914 denuncias, mientras que en el mismo mes de 2024 fueron mil 538. Para agosto de 2025 se registraron mil 634 casos y este año la cifra llegó a mil 973.

Con estos números, agosto de 2026 se coloca como el mes de agosto con más denuncias por violencia familiar dentro del periodo mostrado en las estadísticas. Son 59 casos más que en agosto de 2023, 339 más que en 2025 y 435 por encima de los registrados durante agosto de 2024. Los datos de los primeros ocho meses del año muestran cómo han cambiado las denuncias por este delito en Nuevo León.