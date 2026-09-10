¿Qué Letras Cobran la Pensión Bienestar el 10 y 17 de Septiembre 2026? Apellidos
Si aún no sabes cuándo cae la Pensión Bienestar, checa qué adultos mayores y mujeres reciben su pago el jueves 10 y 17 de septiembre 2026
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Sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión adultos mayores y mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad, por eso es momento de saber qué letras y apellidos cobran su apoyo económico el jueves 10 y 17 de septiembre 2026, pues hay que recordar que este depósito también aplica para beneficiarios de los programas para personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.
Poco después de que Leticia Ramírez anunciara las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026, con el paso de los días salieron distintas noticias, por eso en una nota ya te mostramos todos los detalles del nuevo registro al apoyo de 200 mil pesos y la ayuda para hombres y mujeres de 30 a 64 años que va a empezar a operar en 2027.
Quenes van a recibir la Pensión el jueves 10 y 17 de septiembre los los beneficiarios que su primer apellido inicie con las letras H, I, J, K, N, Ñ, O. Los apellidos que van a cobrar son variados, pero a continuación te enlistamos lo más comunes por inicial.
Jueves 10 de septiembre 2026
Hernández
Herrera
Huerta
Hurtado
Hidalgo
Hermosillo
Hinojosa
Hoyos
Ibarra
Islas
Izquierdo
Iglesias
Iturbe
Iturbide
Iniestra
Inclán
Jiménez
Juárez
Jueves 17 de septiembre 2026
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozco
La Pensión Bienestar cae del 1 al 25 de septiembre 2026. Durante todos esos días los beneficiarios van a recibir la siguiente cantidad de dinero, dependiendo del programa social al que estén inscritos:
Pensión Bienestar adultos mayores: Depositan 6,400 pesos a cada beneficiario.
Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: Dan 3,100 pesos.
Pensión Bienestar para personas con discapacidad: Dan 3,300 pesos.
Pensión Madres Trabajadoras Bienestar: Depositan 1,650 o 3,720, según el tipo de apoyo que tengan.
Este es el penúltimo pago de la Pensión Bienestar 2026. Una vez concluida la quinta dispersión del año, el último depósito llegará en el bimestre de noviembre-diciembre. De igual forma se espera que próximamente se abran nuevas inscripciones en todo México.
AO
Jurado
Kumul
Kantun
Kuyol
Karam
Kante
Kennedy
Kauil
Ornelas
Osuna
Ontiveros
Ordaz
Ochoa
Osorio