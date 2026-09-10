¿Qué Letras Cobran la Pensión Bienestar el 10 y 17 de Septiembre 2026? Apellidos

Sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión adultos mayores y mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad, por eso es momento de saber qué letras y apellidos cobran su apoyo económico el jueves 10 y 17 de septiembre 2026, pues hay que recordar que este depósito también aplica para beneficiarios de los programas para personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

Poco después de que Leticia Ramírez anunciara las fechas de pago Bienestar de septiembre 2026, con el paso de los días salieron distintas noticias, por eso en una nota ya te mostramos todos los detalles del nuevo registro al apoyo de 200 mil pesos y la ayuda para hombres y mujeres de 30 a 64 años que va a empezar a operar en 2027.

Quenes van a recibir la Pensión el jueves 10 y 17 de septiembre los los beneficiarios que su primer apellido inicie con las letras H, I, J, K, N, Ñ, O. Los apellidos que van a cobrar son variados, pero a continuación te enlistamos lo más comunes por inicial.

Jueves 10 de septiembre 2026

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Hidalgo

Hermosillo

Hinojosa

Hoyos

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iglesias

Iturbe

Iturbide

Iniestra

Inclán

Jiménez

Juárez



Jueves 17 de septiembre 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco



La Pensión Bienestar cae del 1 al 25 de septiembre 2026. Durante todos esos días los beneficiarios van a recibir la siguiente cantidad de dinero, dependiendo del programa social al que estén inscritos:

Pensión Bienestar adultos mayores: Depositan 6,400 pesos a cada beneficiario. Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: Dan 3,100 pesos. Pensión Bienestar para personas con discapacidad: Dan 3,300 pesos. Pensión Madres Trabajadoras Bienestar: Depositan 1,650 o 3,720, según el tipo de apoyo que tengan.

Este es el penúltimo pago de la Pensión Bienestar 2026. Una vez concluida la quinta dispersión del año, el último depósito llegará en el bimestre de noviembre-diciembre. De igual forma se espera que próximamente se abran nuevas inscripciones en todo México.

AO