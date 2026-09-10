Seguridad

Detienen a Cuidadora por Golpear a Adulta Mayor en Silla de Ruedas en Calles de CDMX

La presunta agresora habría sido contratada para cuidar a la mujer de la tercera edad, que padece demencia senil

La presunta agresora fue contratada para cuidar a la adulta mayorFoto: Cuartoscuro
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