Detienen a Cuidadora por Golpear a Adulta Mayor en Silla de Ruedas en Calles de CDMX

La violencia hacia las personas de la tercera edad ha sido una constante en el país. El maltrato contra este sector principalmente se origina en su hogar por algún miembro de la familia; no obstante, se puede presentar en instituciones o personal de salud. Este miércoles, en inmediaciones de la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades detuvieron a una cuidadora, quien atacó a la paciente que se supone debía proteger.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por un caso de violencia en las calles Juan A. Mateos y José Sotero Castañeda, por lo que de inmediato acudieron a verificar la situación. Ahí encontraron a un ciudadano, quien señaló a una mujer por agredir a una adulta mayor en silla de ruedas.

Momentos después llegó un hombre, de 66 años de edad, quien refirió ser hijo de la víctima. Contó a los policías que su madre padece demencia senil y que había contratado a la señalada para que se encargara de sus cuidados.

“Los uniformados solicitaron los servicios de emergencia y, al arribar al punto, los paramédicos atendieron a la adulta mayor, quien fue diagnosticada como policontundida, sin requerir traslado a un hospital”, indicó la corporación a través de un comunicado.

Debido a las agresiones de las que fue víctima la adulta mayor, el familiar pidió que se procediera legalmente contra la cuidadora de 59 años de edad. Luego de informarle sus derechos, fue trasladada ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Se desconoce si era la primera ocasión en la que la adulta mayor sufría agresiones por parte de la trabajadora.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato de las personas adultas mayores es un acto “único y repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo”. “Se produce en una relación basada en la confianza”, puntualiza el organismo.

Además, refiere que este tipo de actos no solo se presentan como golpes, ya que el maltrato a los adultos mayores, el cual constituye una violación a los derechos humanos, se puede presentar de manera sexual, psicológica o emocional; por razones económicas o materiales; el abandono; negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y falta de respeto.

EPP