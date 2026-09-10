Mujeres Recorren el País a Bordo de su Bicicleta; Visitaron Veracruz

La edad para un par de mujeres mexicanas, una originaria de la Ciudad de México y otra del estado de Puebla, no ha sido impedimento para emprender su viaje y pedalear a lo largo de todo el territorio mexicano.

Eliza Patricia Ávila Pardo tiene 66 años e indica que, una vez que dejó su trabajo, comenzó a hacer deporte. Desde el año 2022 se subió a una bicicleta y comenzó a recorrer miles de kilómetros a lo largo de México, Cuba y distintas ciudades de Centroamérica.

La ciclista Eliza Patricia Ávila Pardo dio a conocer que ya atravesó la República Mexicana de frontera a frontera dos veces. Ha viajado a Costa Rica y a Guatemala, terminando en Tapachula, Chiapas, y este año viajó a Cuba durante 28 días.

Con su actividad, que se ha convertido en un estilo de vida, promueven el uso de la bicicleta y solicitan que haya más ciclovías en las ciudades para que las personas se ejerciten y prevengan enfermedades como el cáncer que sufren muchas mujeres.

La ciclista Yuria Moranchel Suazo comenzó a recorrer el país en el 2019 y dice que esta actividad es increíble, pues le permite tener mucha libertad; sin embargo, se debe tener mucha responsabilidad para hacerlo de manera segura.

Aseguran que andar en bicicleta es una sensación de libertad y pueden ver las cosas y los paisajes de primera mano.