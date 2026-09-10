Sociedad

Mujeres Recorren el País a Bordo de su Bicicleta; Visitaron Veracruz

Eliza y Yuria viajan pedaleando por diferentes destinos del territorio mexicano y otras naciones. Dicen que es una actividad que les brinda libertad

Mujeres Recorren el País a Bordo de su Bicicleta; Se Encuentran en VeracruzLas ciclistas viajan para promover el uso de la bicicleta y la ejercitación. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Eliza y Yuria recorren México en bicicleta, promoviendo libertad y salud. A sus 66 años, Eliza ya cruzó el país dos veces.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+