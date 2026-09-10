Se Forma la Depresión Tropical Catorce-E; SMN Prevé Evolucione a Huracán

Esta noche se formó la Depresión Tropical Catorce-E en el Pacífico, al sur-suroeste de la península de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila este fenómeno ante la posibilidad que en las próximas horas evolucione a la Tormenta "Norbert".

Se prevé que la nubosidad y rachas de viento fuerte por el fenómeno podrían sentirse en costas del sur de la Península de Baja California y en parte central del Occidente, además de aguaceros en el Archipiélago de Revillagigedo. Además, alertan por oleaje de hasta 5 metros de altura en dichas costas.

Por ahora, la Depresión Tropical Catorce-E, se ubica aproximadamente a 975 al suroeste del sur de Baja California Sur y a 450 km al suroeste de las islas del Archipiélago de Revillagigedo.

Se pronostica que seguirá siendo una tormenta tropical hasta el día viernes, y para el sábado en aguas más cálidas se intensificará a huracán, sin impactar a México.

A su vez, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó, en su boletín más reciente, que la Depresión Tropical Catorce-E evolucione a "Norbert".

Los modelos muestran que podría convertirse en un "potencial problema" para Hawái en los próximos 10 días.

La probabilidad de formación a ciclón en 48 horas es del 0%; sin embargo, conforme pasen las horas y hasta 7 días se eleva a 50%.

Mientras tanto, el pasado ciclón "Lowell" se mantiene como un remolino de nubes sobre las aguas más frías del Pacífico Central, al noroeste de Hawái en un área catalogada como "fábrica de huracanes" del Pacífico Oriental.

HVI