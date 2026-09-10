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Se Forma la Depresión Tropical Catorce-E; SMN Prevé Evolucione a Huracán

Lluvias y rachas de viento fuerte podrían sentirse en costas del sur de la Península de Baja California y en parte central del Occidente

México Vigila la Depresión Tropical Catorce-E que Evolucionaría a ‘Norbert’Imagen satelital de la depresión Tropical Catorce-E, 9 de septiembre de 2026. Foto: Slider.cira
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