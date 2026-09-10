Se Inundan Casas y Hospital del ISSSTE en Tultitlán por Lluvias en el Edomex

Las fuertes lluvias no dan tregua en el Valle de México. Este miércoles las afectaciones principales se concentraron en el norte del Estado de México, donde se reportan inundaciones.

En el municipio de Tultitlán, los familiares de pacientes y trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia”, quedaron varados por los encharcamientos en los alrededores de la clínica. Las anegaciones alcanzaron niveles de hasta 45 centímetros, por lo que fue necesaria la ayuda de ambulancias y unidades de seguridad para salir del lugar.

Las cámaras de N+ captaron a las personas afectadas sobre las bateas de las patrullas de la Policía Municipal. Las unidades de rescate fueron usadas como transporte público para dejar a las personas en sitios seguros.

N+

Al respecto, el ISSSTE informó que ante las lluvias registradas en Tultitlán, el Hospital Regional de Alta Especialidad mantiene sus servicios médicos en operación y sin afectaciones.

"Las inundaciones se concentran al exterior de la unidad. Como medida preventiva, se cerraron temporalmente los accesos peatonal, vehicular y de proveedores, y se colocaron costales con arena para evitar el ingreso de agua a las instalaciones", indica la institución en un comunicado.

Otro punto afectado por las lluvias de hoy es la Vía López Portillo, donde los automovilistas y usuarios del Mexibús quedaron varados. El nivel del agua alcanzó una altura considerable, por lo que los vehículos y unidades del transporte no podían cruzar por los encharcamientos.

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) presenta afectaciones a la altura del km 2+500, con dirección a Toluca, por lo que las autoridades han recomendado disminuir la velocidad.

El caos vial generado en el CEM, también se extendió a la autopista México-Querétaro, donde reportan rezago vial desde Valle Dorado hasta la salida de la vialidad, justo antes de la Ford. La problemática se presenta también con dirección a la Ciudad de México, donde la afectación principal es a la altura de Perinorte.

Foto: N+

Además de esas afectaciones en dicho municipio, también se registraron otras en las Unidades Habitacionales Fidel Velázquez y Niños Héroes, donde los vecinos aseguran que las inundaciones son por las lluvias, pero también por el desfogue de una presa, así lo aseguró a N+, Eduardo Ventura.

"Desazolvan toda el agua de la presa del Ángulo. Cada vez que llueve se inunda. Sueltan el agua y así pasa, o sea, incluso de afuera del departamento, así se inunda", comentó.

Rosa María González, vecina afectada, aseguró que desde hace aproximadamente siete años que viven situaciones similares en cada temporada de lluvias. Este día el nivel del agua alcanzó el medio metro.

"Esta es una cosa bárbara, de verdad. Hay escuelas donde los niños quedan atrapados y corren el riesgo de ahogarse. Se afectan los negocios, las casas, la verdad, sí estamos muy preocupados", indicó.

Foto: N+

EPP