Detienen a 3 Presuntos Criminales en Ciudad Valles, SLP; Disparan a Uno que Quiso Escapar

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a tres presuntos criminales en Ciudad Valles, pero durante el aseguramiento, uno de ellos quiso escapar y fue herido de un disparo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que implementó un "operativo especial" en distintos puntos del municipio y logró los arrestos en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

"Durante la intervención, los presuntos realizaron acciones que fueron repelidas por los elementos de seguridad conforme a los protocolos establecidos, por lo que las personas detenidas resultaron con lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que recibirán la atención médica correspondiente antes de ser puestas a disposición de la autoridad competente", se informó.

En videos difundidos en redes sociales se ve que los agentes conducían a los detenidos a un vehículo, pero en algún momento, un hombre logró librarse y emprendió la huida. Enseguida, un elemento accionó su arma, aparentemente impactando con un disparo en la pierna del sujeto que quiso fugarse.

"Las corporaciones mantienen presencia operativa en distintos sectores de la ciudad y continúan con las acciones de búsqueda e investigación relacionadas con estos hechos", añadió la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

"La situación se encuentra bajo control y no existe riesgo para la población; los resultados y la información correspondiente serán ampliados una vez que se realicen las puestas a disposición", comentó.

Según reportes locales, los hechos se desarrollaron en la colonia Obrera.

ASJ