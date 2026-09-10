Seguridad

Detienen a 3 Presuntos Criminales en Ciudad Valles, SLP; Disparan a Uno que Quiso Escapar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad indicó que implementó un "operativo especial" en distintos puntos del municipio

SLPFoto: SSPC-SLP.

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