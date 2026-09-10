Profepa Libera Ejemplares de Vida Silvestre Rescatados en Los Tuxtlas, Veracruz

En las inmediaciones de la localidad Adolfo López Mateos del municipio de Catemaco, Veracruz, dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que se liberó un jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), una tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus) y dos osos hormigueros (Tamandua mexicana).

Según lo informado en el comunicado de la dependencia, dicha liberación se llevó a cabo por personal del municipio de Martínez de la Torre y una asociación civil en coordinación con personal de la Profepa.

Asimismo, se dio a conocer que los animales que fueron liberados provenían de diferentes rescates, en los que se les brindaron las acciones de atención y rehabilitación médica veterinaria que fueron necesarias para lograr su reintroducción al hábitat natural.

En dicho comunicado se menciona que la cría de jaguarundi se rescató en el municipio de Alvarado a un mes de nacida, mientras que en Martínez de la Torre se rescató a la tortuga tres lomos con un problema parasitario.

El primer oso hormiguero fue rescatado con una herida menor en el municipio de Vega de Alatorre y, finalmente, el segundo oso hormiguero presentaba signos de estrés y fue rescatado en el municipio de La Antigua. Todos los ejemplares fueron entregados de forma voluntaria.

Las especies rescatadas se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010: el jaguarundi aparece como especie amenazada, la tortuga tres lomos está sujeta a protección especial y el oso hormiguero está en peligro de extinción.