Seguridad

Profepa Libera Ejemplares de Vida Silvestre Rescatados en Los Tuxtlas, Veracruz

En la zona sur de la entidad veracruzana, animales enlistados en la NOM-059 de la SEMARNAT fueron soltados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROFEPA Asegura Especies Silvestres en una UMA en Tihuatlán, VeracruzLos animales liberados anteriormente fueron rescatados de distintos municipios de Veracruz. Foto: Profepa

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Profepa libera vida silvestre en Veracruz. Los ejemplares son un jaguarundi, una tortuga y dos osos hormigueros regresan a su hábitat en Los Tuxtlas.

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