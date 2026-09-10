Anuncian Cierre de Estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX en Plenas Fiestas Patrias

En plenas fiestas patrias, la Línea 12 del Metro de la CDMX no operará en su totalidad. Del 12 al 16 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, solo dará servicio de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.

En Tláhuac–Lomas Estrella no estarán habilitados los trenes y las estaciones permanecerán cerradas. Para apoyar a los usuarios en sus traslados, la RTP brindará servicio alterno desde Tláhuac hacia San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

Se reanudará en su totalidad el jueves 17 a las 5:00 horas; las autoridades piden tomar previsiones a los usuarios.

La afectación será en nueve estaciones, casi la mitad de toda la línea 12 del Metro capitalino, debido al cambio del dispositivo electromecánico que permite redireccionar los trenes entre vías, hacia Mixcoac o hacia Tláhuac.

Las autoridades aclararon, a través de un comunicado, que el mantenimiento se debe al final de la vida útil del aparato que será sustituido, y "es independientes a la estructura de túneles o viaductos elevados".

Entre las labores también se hará el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, y verificación de funcionamiento de aparatos de dilatación, así como de la geometría de la vía.

"El trabajo preventivo y correctivo se realiza para mantener en niveles óptimos de funcionalidad el sistema de vías en el tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere la vía libre para el paso de vehículos ferroviarios especiales que trasladarán los materiales, desde los talleres de Tláhuac hasta la zona de intervención", destacó el Metro de la CDMX.

Como alternativa para los habitantes de la zona oriente se ofrece la terminal de la Línea 8, Constitución de 1917, y para los usuarios de la zona sur, la terminal Tasqueña de la Línea 2.

No es la primera vez que la Línea 12 del Metro CDMX deja de funcionar de manera parcial o total.

El primer gran cierre ocurrió de 2014–2015, en el que se vieron implicadas 11 estaciones del tramo elevado (Atlalilco a Tláhuac), se informó que fue por el “desgaste ondulatorio prematuro en las vías y ruedas de los trenes”.

Fue reabierto de manera escalonada, quedando totalmente funcional 20 meses después, en noviembre de 2015.

El sismo de 2017 de magnitud 7.1 fue otro momento en el que se afectaron seis estaciones del tramo elevado de Olivos a Tláhuac.

El 3 de mayo de 2021 colapsó la trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco mientras circulaba un tren, lo que provocó la pérdida de 26 vidas humanas y más de 100 heridos. El tramo subterráneo reabrió en enero de 2023, y el tramo elevado restante volvió a operar en su totalidad el 30 de enero de 2024.

HVI