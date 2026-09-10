Sociedad

Anuncian Cierre de Estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX en Plenas Fiestas Patrias

La línea 'dorada' no operará en su totalidad durante cinco días; estas serán las estaciones afectadas por labores de mantenimiento

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