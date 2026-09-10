Autoridades de Sonora Descartan Operativo Antidrones en la Frontera con Arizona

Sonora no contempla, por el momento, la implementación de un operativo especial para detectar o derribar drones utilizados por grupos delictivos en la frontera con Arizona, similar al que recientemente comenzó a operar en la zona de Tijuana y San Diego.

Braulio Martínez Navarrete, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Sonora, señaló que las autoridades estatales tienen conocimiento del operativo binacional implementado en Baja California y California, cuyo objetivo es detectar drones comerciales utilizados por grupos criminales para labores de vigilancia y monitoreo.

A pesar de eso, no se tiene conocimiento de que se pretenda realizar un operativo similar.

“Si tuvimos conocimiento del operativo que se estaría haciendo en la región de Tijuana con San Diego y cuya misión es el derribo de aquellos drones comerciales que se han estado utilizando para fines de vigilancia, de monitoreo de las autoridades, de los grupos que tienen alguna actividad delictiva, destacar que en Sonora no se advierte ni se registra el uso de drones para ciertos fines, por eso por el momento descartamos que existiera la intención de realizar un operativo de esta naturaleza”, comentó.

Para labores de seguridad en la zona de la frontera, el secretario de seguridad en Sonora dijo que desde 2025 la Policía Estatal de Seguridad Pública mantiene operativos en puntos estratégicos.

“Sonora ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de seguridad a la ciudadanía que transita y tiene su asentamiento en la región de la frontera, por eso es que la Policía Estatal el año pasado formalizó la creación de cinco estaciones como sus puntos de trabajo”, agregó.

La declaración ocurre luego de que en días recientes autoridades de Baja California y California pusieran en marcha el operativo binacional denominado “Águila Ata”, enfocado en la detección de drones presuntamente utilizados por grupos criminales en la frontera entre México y Estados Unidos.