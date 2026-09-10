Seguridad

Autoridades de Sonora Descartan Operativo Antidrones en la Frontera con Arizona

El estado fronterizo no contempla, por ahora, un operativo en conjunto al no detectar uso criminal de estas aeronaves

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Sonora descarta operativo antidrones en la frontera con Arizona, ya que no se detecta uso criminal de estas aeronaves.

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Sonora Descarta Operativo Antidrones en la Frontera con Arizona