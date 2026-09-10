Internacional

Trump Promete Pago de 5 Mil Dólares a Adultos Estadounidenses si Ganan los Republicanos

El mandatario condicionó el beneficio a que el dinero se gaste dentro del país:

El presidente estadounidense Donald Trump. Foto: ReutersEl presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Reuters
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