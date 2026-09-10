Trump Promete Pago de 5 Mil Dólares a Adultos Estadounidenses si Ganan los Republicanos

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que entregaría un "dividendo" de 5 mil dólares —unos 84 mil 500 pesos mexicanos al tipo de cambio actual— a cada ciudadano adulto de Estados Unidos si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

"Aquí está mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, ambos... debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de 5 mil dólares a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América", declaró Trump durante una convención republicana en Dallas.

El mandatario condicionó el beneficio a que el dinero se gaste dentro del país: "La única condición que tengo es que el dividendo que estamos generando debe gastarse en los Estados Unidos de América", agregó.

Según reportes de medios estadounidenses, Trump señaló que los fondos provendrían de los ingresos generados por sus políticas arancelarias. No obstante, no se ofrecieron detalles adicionales sobre cómo se implementaría la medida, ni sobre el mecanismo legal para autorizar el pago.

Esta no es la primera vez que Trump promete un pago de este tipo. En 2025 había planteado la idea de un "dividendo arancelario" de 2 mil dólares por persona, financiado también con ingresos de aranceles, pero ese pago nunca se concretó. La nueva cifra prometida ahora duplica con creces aquella oferta.

Con información de Reuters

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