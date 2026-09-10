Seguridad

Muere Hombre en Patio de Tráileres en la Carretera Nava-Piedras Negras

El sujeto se encontraba realizando labores de fumigación para una empresa en el sitio.

Muere Hombre en Patio de Tráileres en la Carretera Nava-Piedras NegrasAgentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos. Foto: N+

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