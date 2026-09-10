Muere Hombre en Patio de Tráileres en la Carretera Nava-Piedras Negras

El hombre de 47 años perdió la vida en un patio de tráileres ubicado sobre la carretera Nava-Piedras Negras, en un hecho que presuntamente estaría relacionado con un problema de salud.

Paramédicos de Bomberos del ejido Villa de Fuente acudieron al lugar luego de recibir un reporte de emergencia y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Jesús Antonio 'N', originario de Torreón, Coahuila, quien se encontraba laborando en el sitio para una empresa de fumigación. Su acompañante, Karla Daniela “N”, proporcionó a las autoridades los primeros datos relacionados con sus antecedentes de salud, información que será considerada dentro de las investigaciones.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Será mediante la necropsia de ley como las autoridades podrán determinar la causa oficial del fallecimiento y establecer si la muerte estuvo relacionada con algún padecimiento de salud.



