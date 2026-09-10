Seguridad

Amenazan y Asaltan a Creadora de Contenido en Piedras Negras, Coahuila

La mujer denunció a dos hombres que la asaltaron y presuntamente la despojaran de aproximadamente 15 mil 500 pesos

Amenazan y Asaltan a Creadora de Contenido en Piedras Negras, CoahuilaAutoridades detuvieron a una persona presuntamente responsable del asalto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+