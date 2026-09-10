Amenazan y Asaltan a Creadora de Contenido en Piedras Negras, Coahuila

Una creadora de contenido que realizaba un video en la ciudad de Piedras Negras fue víctima de un asalto a orillas del río Bravo, donde dos sujetos presuntamente la amenazaron con una navaja y la despojaron de sus pertenencias, entre ellas una cantidad aproximada de 15 mil 500 pesos.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias 911, la mujer se encontraba en el sector mientras grababa material relacionado con un video de terror, cuando dos hombres se aproximaron y le cerraron el paso para exigirle sus objetos de valor.

La víctima señaló que los individuos utilizaron un arma blanca para intimidarla y posteriormente huyeron del lugar con el dinero y demás pertenencias. Luego de recibir el llamado de auxilio, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para recabar información sobre lo ocurrido.

Como resultado del operativo implementado en la zona, los agentes lograron detener a uno de los presuntos responsables, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.