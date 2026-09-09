Accidentes

Tráiler Choca al Quedarse Sin Frenos en Carretera 'Los Chorros' en Arteaga

El accidente ocasionó una obstrucción parcial de la vialidad y generó congestionamiento vehicular en la zona.

Tráiler Choca al Quedarse Sin Frenos en Carretera 'Los Chorros' en ArteagaEl accidente provocó severos daños en la cabina del tráiler. Foto: N+

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