Tráiler Choca al Quedarse Sin Frenos en Carretera 'Los Chorros' en Arteaga

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la carretera 'Los Chorros', luego de que el conductor de un tráiler de transportes sufriera un accidente.

El percance provocó daños considerables en la cabina de la unidad y generó una obstrucción parcial de la vialidad, lo que ocasionó tráfico y complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador habría perdido el control del vehículo debido a una falla en el sistema de frenos, por lo que realizó algunas maniobras con la intención de evitar un accidente de mayores consecuencias. Finalmente, la unidad quedó sobre la carretera con afectaciones en su parte frontal.

Mientras se realizaban las labores de atención, fueron colocadas señales de advertencia y elementos de seguridad en el área para alertar a los conductores que transitaban por este tramo carretero.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Falla en Frenos Provoca Accidente de Tráiler en Carretera de Arteaga, Coahuila

Grúas acudieron al sitio para realizar las maniobras necesarias y retirar el tráiler, con lo que se logró liberar de manera gradual el tramo afectado. Autoridades y cuerpos de emergencia informaron que no hubo personas lesionadas, por lo que el accidente dejó únicamente daños materiales.