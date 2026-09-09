Seguridad

Guardia Nacional Resguarda Toma Clandestina de Combustible Localizada en Otumba

Continúan los trabajos para cerrar definitivamente el ducto perforado de forma ilegal

Guardia Nacional Resguarda Toma Clandestina de Combustible Localizada en OtumbaPersonal de Pemex Logística inspecciona la excavación realizada sobre el punto de la toma clandestina de combustible en Otumba, Estado de México. Foto: Guardia Nacional

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