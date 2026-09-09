Guardia Nacional Resguarda Toma Clandestina de Combustible Localizada en Otumba

Elementos de la Guardia Nacional resguardan una toma clandestina de combustible localizada en el municipio de Otumba, Estado de México, mientras personal de Pemex realiza trabajos para sellar el ducto perforado de forma ilegal.

El punto se ubica sobre la carretera Otumba-Tizayuca, dentro del municipio de Otumba de Gómez Farías. Imágenes del sitio muestran una excavación junto a la vía, con personal identificado con chalecos de ambas corporaciones.