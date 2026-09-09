Guardia Nacional Resguarda Toma Clandestina de Combustible Localizada en Otumba
Continúan los trabajos para cerrar definitivamente el ducto perforado de forma ilegal
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Elementos de la Guardia Nacional resguardan una toma clandestina de combustible localizada en el municipio de Otumba, Estado de México, mientras personal de Pemex realiza trabajos para sellar el ducto perforado de forma ilegal.
El punto se ubica sobre la carretera Otumba-Tizayuca, dentro del municipio de Otumba de Gómez Farías. Imágenes del sitio muestran una excavación junto a la vía, con personal identificado con chalecos de ambas corporaciones.
Fotografías obtenidas en el sitio muestran el interior de la excavación: un túnel con las paredes de tierra apuntaladas con tablones de madera, por cuyo piso corre una manguera que se conecta al ducto a través de una abertura reforzada con un marco de madera.
Personal de las corporaciones también realizó una revisión en un predio bardeado cercano al punto de la toma. Ahí fue localizado, sobre el pasto, un contenedor rojo de combustible. En la diligencia participaron elementos identificados con chalecos de Pemex Inteligencia Operativa Logística, de la Guardia Nacional y personal con chalecos marcados con las siglas "GIL".
De acuerdo con el reporte, los trabajos para cerrar por completo el ducto continuarán en las próximas horas. No se reportaron personas detenidas por estos hechos.