Alumna Sufre Presunta Crisis y Agrede a Maestro en COBAEV 18 de Veracruz

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Número 18 de Coatzacoalcos, se registró una presunta agresión entre una estudiante de quinto semestre y un maestro luego de que la joven presuntamente presentara una crisis al estar bajo un tratamiento.

Según lo informado, la joven habría comenzado a comportarse de manera agresiva, lanzando mochilas y sillas dentro de un salón y, posteriormente, presuntamente se fue contra un profesor, a quien habría rasguñado y mordido.

La situación fue reportada a los cuerpos de emergencias y minutos más tarde, a la institución educativa acudieron paramédicos y elementos policiacos para controlar la situación y brindar atención tanto a la estudiante como al docente.

Ante la situación, varios alumnos fueron retirados de clases y a través de redes sociales comenzaron a circular algunos videos donde se presume que son los gritos de la estudiante. La dirección del COBAEV 18 no ha dado a conocer de manera oficial acerca de este hecho.