Seguridad

Alumna Sufre Presunta Crisis y Agrede a Maestro en COBAEV 18 de Veracruz

Una estudiante presuntamente rasguñó y mordió a un profesor en un bachillerato de la zona sur de la entidad veracruzana

Alumna Sufre Presunta Crisis y Agrede a Maestro en COBAEV 18 de VeracruzParamédicos y policías arribaron al plantel educativo. Foto: Google Maps

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En COBAEV 18, una estudiante en crisis presuntamente ataca a un profesor. Autoridades y cuerpos de emergencias arribaron al plantel educativo.

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